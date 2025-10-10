Giornata Mondiale della Salute Mentale l' esempio degli atleti da Michael Phelps a Simone Biles

Vanityfair.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato Olimpico Internazionale rinnova il proprio impegno a favore del benessere psicologico degli atleti, proseguendo quanto già realizzato durante Parigi 2024 e ampliando le misure di tutela in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

giornata mondiale della salute mentale l esempio degli atleti da michael phelps a simone biles

© Vanityfair.it - Giornata Mondiale della Salute Mentale, l'esempio degli atleti da Michael Phelps a Simone Biles

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

giornata mondiale salute mentaleIl 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute mentale: cos'è e gli eventi regione per regione - È tempo di parlare davvero di salute mentale. Secondo alfemminile.com

giornata mondiale salute mentaleGiornata Mondiale della Salute Mentale, “È solo stress”: quel pregiudizio invisibile che grava sulle donne - La Professoressa Dell’Osso, psichiatra, spiega perché e cosa è possibile fare ... Si legge su iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Salute Mentale