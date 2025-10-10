Giornata Mondiale della Salute Mentale l' esempio degli atleti da Michael Phelps a Simone Biles

Il Comitato Olimpico Internazionale rinnova il proprio impegno a favore del benessere psicologico degli atleti, proseguendo quanto già realizzato durante Parigi 2024 e ampliando le misure di tutela in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Giornata Mondiale della Salute Mentale, l'esempio degli atleti da Michael Phelps a Simone Biles

Giornata mondiale della salute mentale, i dati del Policlinico di Foggia: «In aumento il disagio tra i giovani» - X Vai su X

Report. . 10 ottobre: giornata mondiale della salute mentale Stando ai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono più di un miliardo le persone che nel mondo convivono con disturbi mentali, come ansia e depressione, problema per il quale ancor - facebook.com Vai su Facebook

Il 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute mentale: cos'è e gli eventi regione per regione - È tempo di parlare davvero di salute mentale. Secondo alfemminile.com

Giornata Mondiale della Salute Mentale, “È solo stress”: quel pregiudizio invisibile che grava sulle donne - La Professoressa Dell’Osso, psichiatra, spiega perché e cosa è possibile fare ... Si legge su iodonna.it