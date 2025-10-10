Giornata mondiale della Salute mentale la Regione in prima linea Alice Parma Pd | Stanziati 40 milioni

Riminitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La salute mentale è salute a tutti gli effetti, e in Emilia-Romagna siamo in prima linea con un impegno prioritario su questi temi e con risorse solide e importanti: oltre 40 milioni di euro destinati a potenziare i servizi, promuovere l’inclusione sociale e migliorare la qualità della vita di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

giornata mondiale salute mentaleIl 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute mentale: cos'è e gli eventi regione per regione - È tempo di parlare davvero di salute mentale. Scrive alfemminile.com

giornata mondiale salute mentaleGiornata salute mentale, l'Umbria aderisce all'(H) Open Day - In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra venerdì 10 ottobre, la Regione Umbria aderisce all'(H) Open Day promosso da Fondazione Onda Ets, offrendo servizi gratuiti di ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Salute Mentale