Giornata mondiale della salute mentale il disagio è democratico colpisce tutti

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, una persona su otto nel mondo convive con un disturbo mentale. La salute mentale è ancora oggi un argomento sottovalutato?“Sì. Quando parliamo di salute mentale, troppo spesso si pensa ancora al matto da manicomio, si tratta di un retaggio culturale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

#10ottobre Giornata mondiale contro la pena di morte: negli ultimi mesi l’uso della pena di morte si è intensificato in un contesto globale caratterizzato da insicurezza, instabilità politica ed economica e, in alcuni stati, da operazioni militari https://bit.ly/4q1yjHi - X Vai su X

Report. . 10 ottobre: giornata mondiale della salute mentale Stando ai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono più di un miliardo le persone che nel mondo convivono con disturbi mentali, come ansia e depressione, problema per il quale ancor - facebook.com Vai su Facebook

Giornata Mondiale della Salute Mentale, Milano-Cortina 2026: il sofisticato sistema per proteggere gli atleti dalla violenza sui social - Kirsty Burrows, Head of the Safe Sport Unit del CIO: “Durante Parigi 2024, 393 persone sono state bersaglio di abusi che violavano le linee guida delle piattaforme o che erano potenzialmente di natura ... Secondo corrieredellosport.it

Giornata Mondiale della Salute Mentale, “È solo stress”: quel pregiudizio invisibile che grava sulle donne - La Professoressa Dell’Osso, psichiatra, spiega perché e cosa è possibile fare ... Lo riporta iodonna.it