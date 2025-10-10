GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE | Gianca racconta il potere della musica nel suo percorso da musicoterapeuta

Spettacolo.periodicodaily.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata della Salute Mentale, dedicata a sensibilizzare sull’importanza del benessere psicologico e delle relazioni umane. Tra le pratiche che più favoriscono l’equilibrio interiore c’è la musicoterapia, una disciplina che utilizza la musica come strumento per calmare la mente, migliorare l’umore e favorire l’ascolto di sé, che il cantautore Gianca ne ha fatto i pilastri di tutto il suo percorso artistico, e invita a riscoprire la musica per ritrovare benessere. Il 10 ottobre si celebra il benessere psicologico: la musica come strumento di cura. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si tiene ogni anno il 10 ottobre, si accendono i riflettori sull’importanza del benessere psicologico e delle relazioni umane. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

giornata mondiale della salute mentale gianca racconta il potere della musica nel suo percorso da musicoterapeuta

© Spettacolo.periodicodaily.com - GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE: Gianca racconta il potere della musica nel suo percorso da musicoterapeuta

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

giornata mondiale salute mentaleIl 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute mentale: cos'è e gli eventi regione per regione - È tempo di parlare davvero di salute mentale. Segnala alfemminile.com

giornata mondiale salute mentaleGiornata Mondiale della Salute Mentale, “È solo stress”: quel pregiudizio invisibile che grava sulle donne - La Professoressa Dell’Osso, psichiatra, spiega perché e cosa è possibile fare ... Si legge su iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Salute Mentale