Il 10 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata della Salute Mentale, dedicata a sensibilizzare sull’importanza del benessere psicologico e delle relazioni umane. Tra le pratiche che più favoriscono l’equilibrio interiore c’è la musicoterapia, una disciplina che utilizza la musica come strumento per calmare la mente, migliorare l’umore e favorire l’ascolto di sé, che il cantautore Gianca ne ha fatto i pilastri di tutto il suo percorso artistico, e invita a riscoprire la musica per ritrovare benessere. Il 10 ottobre si celebra il benessere psicologico: la musica come strumento di cura. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si tiene ogni anno il 10 ottobre, si accendono i riflettori sull’importanza del benessere psicologico e delle relazioni umane. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE: Gianca racconta il potere della musica nel suo percorso da musicoterapeuta

