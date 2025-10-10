Giornata Mondiale della Salute l’appello collettivo della Juve e l’iniziativa del club bianconero Il comunicato e tutti i dettagli

Giornata Mondiale della Salute: tutti i dettagli nel comunicato pubblicato dal club bianconero e quello che c’è da sapere. Un impegno concreto, che va oltre il campo e abbraccia tutta la sua community. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che ricorre oggi 10 ottobre, la Juventus ha rinnovato e ampliato le sue iniziative per promuovere una cultura del benessere psicologico. Con un comunicato ufficiale, il club bianconero ha presentato i nuovi capitoli dei suoi progetti, mettendo al centro non solo i propri tesserati, ma anche e soprattutto i tifosi. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, abbiamo creato uno spazio per ascoltare, essere ascoltati e ricordarci a vicenda che condividere richiede forza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

