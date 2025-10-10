Giornata F@MU appuntamento al Museo archeologico nazionale di Mattinata
Domenica 12 ottobre, in occasione delle F@MU, la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo, laboratori creativi, cacce al tesoro e attività didattiche ispirate alle collezioni, arricchiranno l’offerta culturale di Musei, Castelli e Parchi archeologici afferenti alla Direzione regionale Musei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: giornata - appuntamento
Giornata Mondiale contro l'Alzheimer, nel weekend l'appuntamento a Piazza Cairoli
Giornata Mondiale della Fisioterapia 2025: appuntamento al Parco del Mercatello con il Nordic Walking
A Vieste doppio appuntamento per la 'Giornata del Contemporaneo'
? Giornata F@mu - Famiglie al museo ? Torna l'appuntamento nazionale ideato per far avvicinare al patrimonio artistico con attività dedicate alle "famiglie al museo"...ma non solo al museo! * Domenica 12 Ottobre ? Dalle 16:00 Luoghi della città La R - facebook.com Vai su Facebook
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo F@mu 2025 - In ottobre appuntamento con la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, l'evento culturale per promuovere e facilitare l'incontro tra le Famiglie e i luoghi espositivi. Scrive itinerarinellarte.it
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 2025 - Anche per l’edizione 2025 della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), l’Istituzione Museo Civico Archeologico di Ostuni, in collaborazione con la Cooperativa Gaia Tours, rinnova il ... Segnala ostuninotizie.it