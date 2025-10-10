Giornata della salute mentale una panchina simbolo di inclusione allo Stazzone
Una panchina realizzata con materiali di recupero e decorata con ceramiche colorate è stata collocata al Borgo dello Stazzone, a Sciacca, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. L’iniziativa, promossa dalla casa di cura Santa Maria del Giglio in collaborazione con il Comune di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Diritto alla salute: una visita gratuita per gli "invisibili" nella giornata mondiale della vista
Giornata della Salute Mentale. "Tecnologia e solitudine, i giovani i più vulnerabili"
10 ottobre, la Toscana celebra la Giornata mondiale della salute mentale
