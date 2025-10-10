Giornata della Salute Mentale Tecnologia e solitudine i giovani i più vulnerabili

Fermo, 10 ottobre 2025 – “La salute mentale non riguarda solo il singolo individuo ma anche la famiglia e la comunità. Le patologie mentali, se trascurate, possono avere conseguenze gravi rispetto ad una cronicizzazione della sintomatologia per cui è importante avere un approccio di prevenzione, diagnosi e cura superando stigma e pregiudizi che possono ostacolarne il percorso di cura”. Così il direttore della Uoc Psichiatria e del Dipartimento di Salute mentale dell’Ast di Fermo, Mara Palmieri richiama tutti sulla necessità di tenere alta la guardia, cogliendo l’occasione della ricorrenza, oggi 10 ottobre, della Giornata della Salute Mentale, appunto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

