Giornata della Salute Mentale Tecnologia e solitudine i giovani i più vulnerabili
Fermo, 10 ottobre 2025 – “La salute mentale non riguarda solo il singolo individuo ma anche la famiglia e la comunità. Le patologie mentali, se trascurate, possono avere conseguenze gravi rispetto ad una cronicizzazione della sintomatologia per cui è importante avere un approccio di prevenzione, diagnosi e cura superando stigma e pregiudizi che possono ostacolarne il percorso di cura”. Così il direttore della Uoc Psichiatria e del Dipartimento di Salute mentale dell’Ast di Fermo, Mara Palmieri richiama tutti sulla necessità di tenere alta la guardia, cogliendo l’occasione della ricorrenza, oggi 10 ottobre, della Giornata della Salute Mentale, appunto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Giornata mondiale della Salute Mentale: anche il Palazzo Comunale di Gaeta si illuminerà di verde. Venerdì 10 ottobre si celebra in tutto il mondo la giornata Mondiale della Salute Mentale, promossa a livello nazionale dalla Società Italiana di Psichiatria
10 ottobre, la Toscana celebra la Giornata mondiale della salute mentale - Intanto persino tra le mura domestiche sempre più persone non si sentono serene e protette, resta diffusa l'harpaxofobia, ovvero il timore irrazionale di subir ...
Giornata mondiale della salute mentale, all'Università Magna Graecia un incontro per andare oltre lo stigma dei disturbi mentali