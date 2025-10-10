Giornata della Liberazione di Latina no dalla maggioranza
Non ci sarà la Giornata della Liberazione di Latina. La proposta era giunta - tramite mozione presentata in Consiglio comunale - nel maggio 2024 da parte del gruppo del Pd, e aveva attraversato diverse sedute di commissione Cultura, per giungere a quella di oggi, in cui è stata però rigettata dai.
Latina compie oggi ottant’anni di Liberazione: un fatto che in vista del centenario non si può ignorare - Undici mesi prima del 25 aprile 1945, c’era stato il 25 maggio 1944: la Liberazione di Littoria, che poi sarebbe diventata Latina. Scrive ilfattoquotidiano.it