Giornata del Benefattore Castiglion Fiorentino | un momento di festa condivisone e riflessione

Arezzo, 10 ottobre 2025 – “Giornata del Benefattore”, arriva a Castiglion Fiorentino: un momento di festa, condivisone e riflessione. Domenica 12 ottobre alle ore 17 Santa Messa alla Collegiata, a seguire lo spettacolo di giochi di bandiera del “Gruppo Storico e Sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino” Torna la festa dedicata ai benefattori ea tutte quelle persone che a vario titolo dedicano il loro tempo agli altri. L'iniziativa, organizzata da “Solidarietà In Buone Mani”, l'Associazione presieduta da Don Giuliano Faralli e fondata da Padre Arturo Buresti, avrà luogo domenica 12 ottobre alle ore 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

