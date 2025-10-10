Giornata del Benefattore Castiglion Fiorentino | un momento di festa condivisone e riflessione

Lanazione.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 10 ottobre 2025 – “Giornata del Benefattore”, arriva a Castiglion Fiorentino: un momento di festa, condivisone e riflessione.  Domenica 12 ottobre alle ore 17 Santa Messa alla Collegiata, a seguire lo spettacolo di giochi di bandiera del “Gruppo Storico e Sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino” Torna la festa dedicata ai benefattori ea tutte quelle persone che a vario titolo dedicano il loro tempo agli altri. L'iniziativa, organizzata da “Solidarietà In Buone Mani”, l'Associazione presieduta da Don Giuliano Faralli e fondata da Padre Arturo Buresti, avrà luogo domenica 12 ottobre alle ore 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giornata del benefattore castiglion fiorentino un momento di festa condivisone e riflessione

© Lanazione.it - “Giornata del Benefattore”, Castiglion Fiorentino: un momento di festa, condivisone e riflessione

In questa notizia si parla di: giornata - benefattore

Il Comune di Castiglion Fiorentino partecipa alla Giornata Nazionale del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo - Arezzo, 8 agosto 2025 – Il Comune di Castiglion Fiorentino partecipa alla Giornata Nazionale del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Benefattore Castiglion Fiorentino