Giornalismo Siciliano | l' addetto stampa dell' anno riconoscimento per il catanese Nuccio Molino

Cataniatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono Nuccio Molino, capo dell'ufficio stampa del Comune di Catania, Alessandro Ricupero, direttore dell'ufficio comunicazioni sociali dell'Arcidiocesi di Siracusa, e Sara La Rosa, responsabile dell'ufficio stampa del parco dei Nebrodi, i vincitori del premio "Giornalismo Siciliano: l'addetto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornalismo - siciliano

giornalismo siciliano addetto stampaSicilia, assegnati i premi addetto stampa dell'anno 2025 - Uno speciale riconoscimento è stato assegnato a Rosa Di Stefano per la sua attività a supporto del sindacato. Da msn.com

Enrico Lucherini, morto l'addetto stampa delle star: aveva 92 anni. Lanciò le carriere di Sophia Loren e Claudia Cardinale - È morto a 92 anni Enrico Lucherini, celebre addetto stampa delle star con la sua agenzia, prima lo Studio Lucherini- Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Giornalismo Siciliano Addetto Stampa