Giornalismo l' appello del Papa | È un bene pubblico da proteggere

Ilgiornale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV ha tenuto un'udienza a Minds, l'associazione internazionale delle agenzie di stampa, durante la quale ha parlato del ruolo dei giornalisti, soprattutto nell'attuale società e nel momento storico complicato in corso. Fare giornalismo, ha spiegato il Santo Padre, " non è un crimine " ma " un diritto da proteggere ". Ogni giorno, ha detto il Papa, " ci sono reporter che rischiano personalmente perché la gente possa sapere come stanno le cose. E in un tempo come il nostro, di conflitti violenti e diffusi, quelli che cadono sul campo sono molti: vittime della guerra e dell'ideologia della guerra, che vorrebbe impedire ai giornalisti di esserci ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

