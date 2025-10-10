Giorgia Meloni a Firenze rush finale per Tomasi Attesi migliaia di manifestanti città blindata

10 ott 2025

Firenze, 10 ottobre 2025 – La premier Giorgia Meloni sbarca in città per l’ultimo miglio della campagna elettorale di Alessandro Tomasi. L’appuntamento è alle 18 in piazza San Lorenzo, luogo tra l’altro insolito nel contesto delle sfide politiche ma che il centrodestra ha scelto come luogo simbolo della città che soffre, e con la leader di Fratelli d’Italia ci saranno anche quello della Lega Matteo Salvini e di Forza Italia Antonio Tajani. Tutti insieme per spingere il sindaco di Pistoia nella sfida di domenica e lunedì che lo vedrà contrapposto al governatore uscente della Toscana, Eugenio Giani, candidato per il bis con il centrosinistra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

