Giorgia Meloni a Firenze rush finale per Tomasi Attesi migliaia di manifestanti città blindata

Firenze, 10 ottobre 2025 – La premier Giorgia Meloni sbarca in città per l’ultimo miglio della campagna elettorale di Alessandro Tomasi. L’appuntamento è alle 18 in piazza San Lorenzo, luogo tra l’altro insolito nel contesto delle sfide politiche ma che il centrodestra ha scelto come luogo simbolo della città che soffre, e con la leader di Fratelli d’Italia ci saranno anche quello della Lega Matteo Salvini e di Forza Italia Antonio Tajani. Tutti insieme per spingere il sindaco di Pistoia nella sfida di domenica e lunedì che lo vedrà contrapposto al governatore uscente della Toscana, Eugenio Giani, candidato per il bis con il centrosinistra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giorgia Meloni a Firenze, rush finale per Tomasi. Attesi migliaia di manifestanti, città blindata

In questa notizia si parla di: giorgia - meloni

Meloni, très chic! Alla tv francese il successo dei mille giorni di Giorgia: «Le soluzioni italiane servirebbero anche a noi»

Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»

Bruno Vespa sorride grazie a Giorgia Meloni

Intervenendo al telefono al Tg1, Giorgia Meloni ha detto testualmente che “l’Italia deve essere orgogliosa per il contributo silenzioso ma costante che l’Italia ha dato alla situazione di Gaza” e al piano di pace. Ahahahahahahahahahahahahah. Ma veramente l - facebook.com Vai su Facebook

Più di 270 giorni dall’ultima conferenza stampa di Meloni. È ancora convinta del "modello Albania”? https://la7.it/piazzapulita/video/silenzio-stampa-giorgia-meloni-e-ancora-convinta-del-modello-albania-09-10-2025-614773… #Piazzapulita - X Vai su X

Elezioni regionali in Toscana, Elly Schlein giovedì a Firenze per Giani, Giorgia Meloni arriva venerdì per Tomasi: Usb e il Cpa annunciano una manifestazione - Si vota domenica 12 e lunedì 13: dove e quando i candidati terminano la loro campagna elettorale ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it

Arianna Meloni a Firenze per la sfida di Tomasi alle elezioni regionali: «Invertiamo il pronostico anche qua» - «Fratelli d’Italia ha già ribaltato molti pronostici, e Pistoia ne è l’esempio più evidente – ha dichiarato Meloni riferendosi specificamente al sindaco pistoiese in corsa –. Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it