Giorgetti | la Manovra martedì in CdM

14.20 "Se avessi tempo fino a Natale me lo prenderei ma siccome c'è una regola che entro il 15 di questo mese devo mandare le tabelle a Bruxelles, entro il 15 le manderemo a Bruxelles. Martedì pomeriggio è convocato il Consiglio dei ministri". Così il ministro dell'Economia Giorgetti, a margine dell'Ecofin, sulla Manovra che arriverà martedì in CdM e l'eventualità di un altro vertice di maggioranza. "Dovremo vederci, discutere in Consiglio dei ministri com'è giusto che sia" ha detto Giorgetti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it