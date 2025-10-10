Giorgetti in disaccordo con la commissione europea per il Golden Power Unicredit Banco-Bpm
Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia: "Quando le valutazioni della Commissione Ue arriveranno le valuteremo. Sicurezza nazionale, finanziaria ed economica è esclusiva competenza dello Stato nazionale" Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha rilasciato una dichiarazione in rife. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scontro fra l'Ue e Giorgetti sul Golden power sulle banche - "Siamo pronti ad agire" se "c'è l'intenzione di impedire lo sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari", ... Lo riporta ansa.it
Ecofin, Giorgetti: "Tante sollecitazioni, serve flessibilità Ue" - Il titolare del Mef su possibli rilievi a golden power: “Difenderemo nostra competenza su sicurezza finanza”. Lo riporta tg24.sky.it