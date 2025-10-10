Giochi letture e laboratori per tutte le età | weekend di festa con il Centro per le Famiglie

Ilpiacenza.it | 10 ott 2025

Tutto pronto per la festa del Centro per le Famiglie nel fine settimana, a cominciare dalle attività previste nel pomeriggio di sabato 11 ottobre sul Facsal, nei pressi del Palasport di via Alberici.Alle ore 15,30 le letture ad alta voce "Un tuffo nelle storie" - a cura dei lettori volontari. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

