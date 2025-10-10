Giochi letture e laboratori per tutte le età | weekend di festa con il Centro per le Famiglie
Tutto pronto per la festa del Centro per le Famiglie nel fine settimana, a cominciare dalle attività previste nel pomeriggio di sabato 11 ottobre sul Facsal, nei pressi del Palasport di via Alberici.Alle ore 15,30 le letture ad alta voce "Un tuffo nelle storie" - a cura dei lettori volontari. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
giochi - letture
Weekend da favola per bambini e famiglie a Fidenza! Sabato 11 e domenica 12 ottobre, in occasione della Gran Fiera di San Donnino, via Berenini si trasforma nella Via dei Bambini: un’intera area dedicata ai più piccoli con giochi, laboratori, letture, anim - facebook.com Vai su Facebook
Attraverso giochi coinvolgenti, letture animate e laboratori creativi, i bambini hanno potuto immergersi in storie che trasmettono valori universali come la collaborazione, la gentilezza e il rispetto reciproco - X Vai su X
Autunno in biblioteca a Cesenatico: al via giochi e letture - La Biblioteca Comunale di Cesenatico presenta un ricco programma autunnale, pensato per un pubblico di tutte le età ... Scrive livingcesenatico.it