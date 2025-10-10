Giocattoli e mobili abbandonati in strada denunciato trasportatore

Sesta Godano, 10 ottobre 2025 – Giocattoli, indumenti, mobilio, cassette di plastica, imballaggi in cartone, libri, borse, un’antenna televisiva, medicinali scaduti e oggetti da cucina. Tutto abbandonato vicino alla strada. I carabinieri forestali di Sesta Godano, dopo una segnalazione di un cittadino su un abbandono di rifiuti in una piazzola sterrata ai bordi di una strada provinciale che conduce alla località di Groppo, nel Comune di Sesta Godano, hanno constatato la presenza di un grosso quantitativo di rifiuti. Dagli accertamenti svolti, anche attraverso l’acquisizione delle dichiarazioni di alcuni testimoni, è emerso che il materiale abbandonato proveniva da un’attività di sgombero di una soffitta in una palazzina nel comune di Sestri Levante, in provincia di Genova. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giocattoli e mobili abbandonati in strada, denunciato trasportatore

In questa notizia si parla di: giocattoli - mobili

PORTOBELLOMANIA - Vintage Shop - Mobili Quadri ? Oggettistica ? Giocattoli Libri Dischi CD Abbigliamento Antiquariato Modernariato Vintage Valutazioni Gratuite Ritiro e consegna mobili - facebook.com Vai su Facebook

Giocattoli e mobili abbandonati in strada, denunciato trasportatore - Dopo le indagini dei carabinieri forestali di Sesta Godano individuato l'uomo che ora rischia 18mila euro di ammenda ... Si legge su lanazione.it

Abbandonano mobili in strada, famiglia obbligata a ripulire - Hanno cambiato i mobili di una cameretta per bambini e quando li hanno portati all'isola ecologica l'hanno trovata chiusa. Come scrive rainews.it