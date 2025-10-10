Ginevra Taddeucci regina in Costa Smeralda | azzurra vittoriosa nella 10 km in acque libere e Coppa del Mondo conquistata!

Dopo la pioggia del mattino, il sole a farsi largo tra le nuove in Costa Smeralda e baciare il volto sorridente di Ginevra Taddeucci. La toscana ha concluso in maniera trionfale la propria stagione, fatta di ben quattro argenti ai Mondiali di nuoto di fondo a Singapore, con l’affermazione nella 10 km in acque libere a Golfo Aranci, ultima tappa della Coppa del Mondo 2025. Un risultato che ha permesso all’azzurra di primeggiare nella classifica generale del massimo circuito internazionale (Taddeucci 2600, Martinez Guillen 2250, Boy 1950). Una gara iniziata in perfetto stile “Taddeucci”: a spingere fin dalla prima bracciata, nel piacere di imporre il proprio ritmo. 🔗 Leggi su Oasport.it

