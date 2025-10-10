Gigi Hadid prova le ali per il Victoria's Secret Show | Non è solo lingerie sexy come la gente pensa

Fanpage.it | 10 ott 2025

Victoria's Secret Show sta per tornare: la sfilata è in programma il 15 ottobre 2025. Ci sarà anche Gigi Hadid, emozionata per il ritorno sulla passerella del suo brand del cuore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gigi Hadid prova le ali per il Victoria's Secret Show: "Non è solo lingerie sexy come la gente pensa" - Ci sarà anche Gigi Hadid, emozionata per il ritorno sulla passerella del suo brand del cuore.

