Gida l’allarme della Cgil | Chiarezza sui lavoratori

Forte preoccupazione di Cgil e la Fp Cgil Pistoia Prato per le vicende che i lavoratori e le lavoratrici di Gida. Il motivo è legato al passaggio delle quote di Gida da Alia a Publiacqua: tale passaggio sarebbe dovuto avvenire entro lo scorso 28 Settembre ma nulla è successo neppure questa volta dopo il primo rinvio rispetto alla scadenza dello scorso giugno. "Chiediamo a tutti le parti coinvolte – dichiarano il segretario generale Cgil Pistoia Prato Daniele Gioffredi ed il segretario generale della Fp Cgil Riccardo Bartolini – di fare chiarezza sui tempi dell’operazione e la conferma dell’approdo previsto per lavoratori ed azienda". 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: gida - allarme

