Giappone per la prima volta una donna è alla guida del partito Liberal democratico | e già sogna di diventare premier
Per la prima volta dalla sua formazione, il partito Liberal Democratico del Giappone ha eletto e consegnato la guida a una donna: l’ ex ministra della Sicurezza Economica, ex ministra degli Affari Interni ed ex ministra per l’Eguaglianza di Genere, Takaichi Sanae, 64 anni. Inoltre la prossima settimana la nuova leader potrebbe diventare la prima donna premier del Paese sostituendo il dimissionario Shigeru Ishiba. Ma è quello di cui il Giappone ha bisogno? Cercherà in quanto donna, di portare avanti e migliorare i diritti, le condizioni lavorative e i tanti altri temi legati al genere? I dubbi sono enormi, e le aspettative poche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
