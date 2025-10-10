Gianni Togni rilancia ‘Luna’ | esce il cofanetto Remix 2025
Quarantacinque anni dopo, “Luna” riaccende l’immaginario di una generazione: oggi, 10 ottobre 2025, esce per Warner Music Italy il cofanetto “.e in quel momento. Remix 2025”, che restituisce nuova luce all’album che rese popolare Gianni Togni. Un ritorno che unisce cura artigianale del suono e memoria personale. Un ritorno che illumina quarantacinque anni di musica . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: gianni - togni
Gianni Togni pubblica il cofanetto …e in quel momento… Remix 2025
Gianni Togni, esce oggi il cofanetto celebrativo di "...e in quel momento..."
Gianni Togni, 'Luna' compie 45 anni: oggi esce il Remix di un album iconico
Gianni Togni al - , sala Grandinote, 11 e 12 Ottobre, Hotel Melià, via Masaccio 19, FREE ENTRY 3 piani con il meglio dell'Hi-End internazionale, la fiera più importante del settore, una 40ina di sale d'audizione, una 80ina di Di - facebook.com Vai su Facebook
Oggi in radio con Gianni Togni. È sempre bello fare trasmissioni con lui. Ha racconti e storie bellissime. E poi le sue canzoni. Omaggiare il disco del 1980 che conteneva tutti capolavori è stato emozionante. Gianni non segue le mode. Continua a fare musica ‘ - X Vai su X
Gianni Togni, torna (con inediti) il suo secondo album - Ero da poco arrivato in CGD come capoufficio stampa quando a metà giugno del 1980 Gianni Togni entrò in classifica con “Luna”, ancora oggi la sua “signature song”. Riporta rockol.it