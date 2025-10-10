Gianni Togni rilancia ‘Luna’ | esce il cofanetto Remix 2025

Quarantacinque anni dopo, “Luna” riaccende l’immaginario di una generazione: oggi, 10 ottobre 2025, esce per Warner Music Italy il cofanetto “.e in quel momento. Remix 2025”, che restituisce nuova luce all’album che rese popolare Gianni Togni. Un ritorno che unisce cura artigianale del suono e memoria personale. Un ritorno che illumina quarantacinque anni di musica . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Gianni Togni pubblica il cofanetto …e in quel momento… Remix 2025

Gianni Togni, esce oggi il cofanetto celebrativo di "...e in quel momento..."

Gianni Togni, 'Luna' compie 45 anni: oggi esce il Remix di un album iconico

Gianni Togni, torna (con inediti) il suo secondo album - Ero da poco arrivato in CGD come capoufficio stampa quando a metà giugno del 1980 Gianni Togni entrò in classifica con “Luna”, ancora oggi la sua “signature song”. Riporta rockol.it

