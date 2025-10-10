Gianni Togni ' Luna' compie 45 anni | Nessuna nostalgia solo emozione vera

Milano, 9 ott. (Adnkronos) - Nel 1980, in mezzo a tanti eventi che segnano un'epoca (la morte di John Lennon, le stragi di Ustica e Bologna e la nascita della Cnn) dalle radio italiane comincia a diffondersi una canzone dal titolo semplice e misterioso: 'Luna'. "Guardo il mondo da un oblò" diventa in breve una frase simbolo che tutti canticchiano. E il suo autore, Gianni Togni, oggi 69enne in ottima forma, da giovane cantautore romano si trasforma in uno dei nomi più popolari della musica italiana. A quarantacinque anni di distanza, 'Luna' e l'album che la contiene - dal titolo lunghissimo e poetico '. 🔗 Leggi su Iltempo.it

