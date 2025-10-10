Gianni Togni esce oggi il cofanetto celebrativo di e in quel momento
A 45 anni dall’uscita dell’iconico disco che ha consacrato Gianni Togni al grande pubblico “.e in quel momento, entrando in teatro vuoto, un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco m'invento”, Warner Music annuncia l’uscita di una speciale edizione. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: gianni - togni
Gianni Togni pubblica il cofanetto …e in quel momento… Remix 2025
Gianni Togni al - , sala Grandinote, 11 e 12 Ottobre, Hotel Melià, via Masaccio 19, FREE ENTRY 3 piani con il meglio dell'Hi-End internazionale, la fiera più importante del settore, una 40ina di sale d'audizione, una 80ina di Di - facebook.com Vai su Facebook
Oggi in radio con Gianni Togni. È sempre bello fare trasmissioni con lui. Ha racconti e storie bellissime. E poi le sue canzoni. Omaggiare il disco del 1980 che conteneva tutti capolavori è stato emozionante. Gianni non segue le mode. Continua a fare musica ‘ - X Vai su X
Gianni Togni – …e in quel momento… - Gianni ritorna su quel disco con una veste sonora aggiornata, un nuovo missaggio rende più ampio il lavoro enfatizzando gli strumenti e permettendo a queste canzoni di essere nuovamente attuali. Da impattosonoro.it
Gianni Togni, torna (con inediti) il suo secondo album - Ero da poco arrivato in CGD come capoufficio stampa quando a metà giugno del 1980 Gianni Togni entrò in classifica con “Luna”, ancora oggi la sua “signature song”. Segnala rockol.it