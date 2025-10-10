Giallo sul Sile corpo di un'anziana trovato a Roncade | indagini per identificarla e chiarire morte

Il corpo senza vita di una donna di circa 70 anni è stato trovato nel fiume Sile, tra Meolo e Roncade. A notarlo un uomo in barca. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. La vittima era senza documenti e non presentava segni di violenza. Indagini in corso per identificarla e chiarire le cause. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cadavere di donna ritrovato nel Sile di fronte alla sede di H-Farm, è giallo

giallo sile corpo anzianaGiallo sul Sile, corpo di un’anziana trovato a Roncade: indagini per identificarla e chiarire morte - Il corpo senza vita di una donna di circa 70 anni è stato trovato nel fiume Sile, tra Meolo e Roncade. Secondo fanpage.it

giallo sile corpo anzianaGiallo sul Sile: rinvenuto il corpo senza vita di una donna - Ritrovato nel Sile, a Ca’ Tron, il corpo senza vita di una donna. Si legge su nordest24.it

