Giallo sul Sile corpo di un'anziana trovato a Roncade | indagini per identificarla e chiarire morte

Il corpo senza vita di una donna di circa 70 anni è stato trovato nel fiume Sile, tra Meolo e Roncade. A notarlo un uomo in barca. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. La vittima era senza documenti e non presentava segni di violenza. Indagini in corso per identificarla e chiarire le cause.