Giallo sugli accertamenti bancari chiesti e mai fatti per il Gip e le gemelle Cappa
AGI - Il 30 luglio scorso, la Guardia di Finanza di Brescia propose alla Procura di svolgere "mirati accertamenti bancari" sui conti del giudice Fabio Lambertucci, il gip che archiviò nel 2017 l'indagine su Andrea Sempio in seguito alla richiesta del procuratore Mario Venditti, ora indagato per corruzione in atti giudiziari. Non solo: le Fiamme Gialle chiesero anche di effettuare analisi bancarie sulle gemelle Stefania e Paola Cappa, mai indagate. Nomi che scompaiono tutti, per ragioni non spiegate, nella successiva annotazione di settembre, in cui si dà conto di altri accertamenti bancari invece svolti. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: giallo - accertamenti
Garlasco, il giallo del sangue sull’impronta 33: per la Procura “accertamenti biologici impossibili”
Giudice Ercolini trovata morta, giallo senza fine: proroga di 30 giorni per gli accertamenti
Garlasco, il giallo degli accertamenti sulle gemelle Cappa. Si cerca la verità sul "sistema Pavia"
Accanto al cadavere è stato rinvenuto un fucile da caccia, e questo dettaglio ha spinto gli investigatori a disporre ulteriori accertamenti - facebook.com Vai su Facebook
Giallo sugli accertamenti bancari chiesti e mai fatti per il pm e le gemelle Cappa - Il 30 luglio scorso, la Guardia di Finanza di Brescia propose alla Procura di svolgere "mirati accertamenti bancari" sui conti del giudice Fabio Lambertucci, il gip che archiviò nel 2017 l'indag ... Riporta msn.com
Garlasco, il giallo degli accertamenti sulle gemelle Cappa. Si cerca la verità sul "sistema Pavia" - Nell’estate 2025 la Guardia di Finanza avrebbe compiuto accertamenti sulla famiglia Cappa, in merito all’anno 2017 ... Scrive msn.com