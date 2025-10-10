Giada Pistilli l’eticista in Francia | Più fiducia negli esseri umani meno nelle macchine

Da Her alla realtà. La 33enne abruzzese studia l’etica dell’amore artificiale. “ChatGPT e gli altri chatbot sono progettati per lusingarci, allo scopo di creare user engagement”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Giada Pistilli, l’eticista in Francia: «Più fiducia negli esseri umani, meno nelle macchine»

