Giada Pistilli l’eticista in Francia | Più fiducia negli esseri umani meno nelle macchine
Da Her alla realtà. La 33enne abruzzese studia l’etica dell’amore artificiale. “ChatGPT e gli altri chatbot sono progettati per lusingarci, allo scopo di creare user engagement”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Wired Italia. . Al #WNF25 il talk dal titolo "La legge morale delle macchine" con Giada Pistilli (Hugging Face) e Guido Scorza (avvocato, giornalista e professore di diritto delle nuove tecnologie e privacy). Il dibattito su chi deve stabilire regole e limiti etici per le - facebook.com Vai su Facebook
Giada Pistilli, l’eticista in Francia: «Più fiducia negli esseri umani, meno nelle macchine» - “ChatGPT e gli altri chatbot sono progettati per lusingarci, allo scopo di ... Riporta repubblica.it