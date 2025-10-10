Ghoulam | Prima dell’infortunio mi volevano diversi top club in Europa | Psg United Real Madrid Barcellona
L’ex terzino sinistro del Napoli e oggi commentatore Sky, Faouzi Ghoulam, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte, tornando su diversi temi della sua carriera e non solo. Le parole di Ghoulam. « Tra i tanti che potrei raccontare, il mio ricordo più bello a Napoli è stato proprio quando sono andato via, ho avuto testimonianza del grande amore della gente nei miei confronti. E ’ stata una prova di ciò che sentivano, la testimonianza che ciò che provavo fosse ricambiato. Quando giochi lo riconosci, questo sentimento, ma solo quando te ne vai ti rendi conto che la gente non ti dimentica, che ti vuole davvero bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
