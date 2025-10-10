Ghoulam cuore napoletano | In tv attaccano il Napoli io lo difendo

Lontano dal campo, ma con il cuore sempre a Fuorigrotta. Faouzi Ghoulam torna a parlare e lo fa con la passione di un tifoso e la lucidità di un capitano non ufficiale. Intervenuto a Radio Marte, l’ex terzino non ha usato giri di parole per schierarsi al fianco del Napoli di Conte, lanciando un messaggio forte e chiaro contro una certa narrazione mediatica. Le dichiarazioni di Ghoulam sul Napoli. Il passaggio più forte delle sue dichiarazioni riguarda proprio il trattamento che il Napoli riceve in televisione. “Il Napoli va protetto”, ha tuonato Ghoulam, con un tono che rivela un legame mai reciso. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Ghoulam, cuore napoletano: “In tv attaccano il Napoli, io lo difendo”

