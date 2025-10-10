Gherardini torna a Milano Archivio e innovazione per una nuova era

Alla Rinascente di Milano torna un nome fiorentino che profuma di archivi e futuro: Gherardini. Qui si potrà toccare con mano il rilancio voluto da Riccardo Braccialini, che riporta in luce l’ it-bag degli anni 80 quando la parola it-bag ancora non esisteva. Braccialini – il cui cognome richiama un’altra storica azienda fiorentina di pelletteria – ha voluto puntare sull’immenso heritage di Gherardini. "Lavoreremo sull’archivio, attualizzando alcuni dei celebri modelli", spiega l’imprenditore. L’idea è far rinascere il marchio, mantenendo salde le radici Made in Italy e l’eccellenza artigianale, ma rendendo le collezioni desiderabili anche per i giovani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gherardini torna a Milano. Archivio e innovazione per una nuova era

