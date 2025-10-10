Gesualdo Premio Città della Musica a Federico Zampaglione
In un territorio intriso di storia e arte, prende forma un nuovo slancio culturale che affonda le sue radici nella figura di Carlo Gesualdo, principe, madrigalista, compositore sacro e profano, celebre nel mondo come il “Principe dei Musici” per l’originalità e l’intensità del suo linguaggio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: gesualdo - premio
Premio Visioni Resilienti al ristorante "La Pergola" di Gesualdo
Gesualdo Eventi Culturali ?Sabato 18 ottobre in occasione del Premio "Gesualdo Città della Musica" a Federico Zampaglione, celebre cantautore italiano, per il suo contributo alla scena musicale nazionale, che si terrà nel castello di Gesualdo , saranno org - facebook.com Vai su Facebook