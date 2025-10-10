Genova lo spaccio del centro storico passava da una coppia di ristoratori etnici 32 indagati e 20 in carcere

Ilgiornaleditalia.it | 10 ott 2025

Intercettazioni e pedinamenti hanno consentito di risalire a due senegalesi che rifornivano i pusher. Oltre 150 gli episodi documentati dalla polizia locale Una coppia di coniugi africani, residenti nel centro storico di Genova ma con un negozio di alimentari nel quartiere di Sampierdarena, r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

