Genova lo spaccio del centro storico passava da una coppia di ristoratori etnici 32 indagati e 20 in carcere
Intercettazioni e pedinamenti hanno consentito di risalire a due senegalesi che rifornivano i pusher. Oltre 150 gli episodi documentati dalla polizia locale Una coppia di coniugi africani, residenti nel centro storico di Genova ma con un negozio di alimentari nel quartiere di Sampierdarena, r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: genova - spaccio
Crack piaga dei vicoli di Genova, l’appello degli abitanti: “Piano anti-spaccio e più aiuti ai fragili”
Spaccio e rapine nella zona della Darsena a Genova, 4 arresti dopo le proteste di abitanti e pescatori. L’assessora Viscogliosi: “Zona trascurata da anni, serve un piano di lungo periodo”
GENOVA - Un giovane residente in Lombardia è stato invece arretato dalla Polizia Stradale per detenzione e spaccio di stupefacenti. Martedì è stato fermato per un controllo nell'area di servizio Sant'Ilario Sud sulla A12. Ad insospettire gli agenti il suo nervosis - facebook.com Vai su Facebook
Santa Margherita Ligure: arrestato un 53enne per spaccio di stupefacenti - X Vai su X
Centro storico, Polizia locale esegue 20 custodie cautelari in carcere per traffico di cocaina e crack - Gli spacciatori, dopo aver ricevuto lo stupefacente, si recavano in centro storico per gli incontri con i clienti, in particolare nella zona di via di Pré e della Darsena. Scrive genova3000.it
Maxi operazione antidroga della polizia locale: oltre 80 agenti impegnati dall'alba - La situazione rispetto a stupefacenti e spaccio, soprattutto in determinati quartieri, è stata definita dalla sindaca Silvia Salis "oltre l’emergenza" durante il suo sopralluogo nel centro storico cit ... Secondo primocanale.it