Genoa Viera in emergenza | quattro giocatori da valutare Le loro condizioni

Calcionews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genoa, lavoro intenso durante la sosta: test con l’Entella e quattro giocatori da monitorare La pausa del campionato non ferma il lavoro al centro sportivo “Signorini” di Pegli, dove il Genoa continua a prepararsi in vista della ripresa della Serie A. Nonostante le assenze dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, la squadra di Vieira . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

genoa viera in emergenza quattro giocatori da valutare le loro condizioni

© Calcionews24.com - Genoa, Viera in emergenza: quattro giocatori da valutare. Le loro condizioni

In questa notizia si parla di: genoa - viera

Genoa, debutto ok, tris al Vicenza con le perle di Carboni e Stanciu. Viera: “Vittoria che dà fiducia” | Tabellino e voti

genoa viera emergenza quattroPronostico Genoa-Lazio 29 Settembre 2025: Vieira e Sarri a caccia di riscatto - Lazio di lunedì 29 settembre 2025 alle 20:45, sfida cruciale della quinta giornata di Serie A al Ferraris: entrambe le squadre cercano punti per riscattare un avv ... Da bottadiculo.it

genoa viera emergenza quattroIl Genoa deve cambiare marcia. Vieira punta su Cornet e Messias - Lo scorso anno ha spesso incantato per la sua tecnica. genova.repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Genoa Viera Emergenza Quattro