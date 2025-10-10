Genoa Viera in emergenza | quattro giocatori da valutare Le loro condizioni
Genoa, lavoro intenso durante la sosta: test con l’Entella e quattro giocatori da monitorare La pausa del campionato non ferma il lavoro al centro sportivo “Signorini” di Pegli, dove il Genoa continua a prepararsi in vista della ripresa della Serie A. Nonostante le assenze dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, la squadra di Vieira . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: genoa - viera
Genoa, debutto ok, tris al Vicenza con le perle di Carboni e Stanciu. Viera: “Vittoria che dà fiducia” | Tabellino e voti
Genoa a Napoli, sfida in salita: Viera chiede solidità a Thorsby - X Vai su X
Genoa, Vieira: “Sono orgoglioso della squadra. Ekhator? Grande merito va al settore giovanile” Patrick Vieira ha parlato ai microfoni della conferenza stampa post partita dopo Genoa 0-3 Lazio. La delusione è tanta. Il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha decis - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Genoa-Lazio 29 Settembre 2025: Vieira e Sarri a caccia di riscatto - Lazio di lunedì 29 settembre 2025 alle 20:45, sfida cruciale della quinta giornata di Serie A al Ferraris: entrambe le squadre cercano punti per riscattare un avv ... Da bottadiculo.it
Il Genoa deve cambiare marcia. Vieira punta su Cornet e Messias - Lo scorso anno ha spesso incantato per la sua tecnica. genova.repubblica.it scrive