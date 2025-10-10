Gennaro Gattuso e il telefono | l' incubo degli azzurri

Gigi Buffon studia l’ Italia dalla terrazza di Coverciano mentre in campo Gennaro Gattuso impartisce ordini severi alla squadra, urlando come un forsennato. Un giorno di vacanza in più a inizio settimana, come nessun altro c.t., ma allenamenti ad alta intensità, così è riportato nel pezzo del Corriere della Sera. Rino, con semplicità, in poco più di cento giorni si è preso l’Italia: lo stile, le regole, l’impegno, il feeling con i suoi collaboratori più stretti e con il gruppo. Sdrammatizzare, ma non sottovalutare. Abbassare la pressione e alzare il livello. Mica è facile, in questa rincorsa disperata e un po’ folle in cui l’imperativo è vincere sempre senza avere la certezza di andare al Mondiale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

