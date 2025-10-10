Genio italico

L’Italia ha dato i natali a geni universali come Dante, Leonardo, Galilei, Volta, e oggi invece si esprime con elementi quali Salvini e Meloni. Com’è stato possibile? Viviana Fei via email Gentile lettrice, ma no, è proprio con Salvini e Meloni che oggi l’Italia ha ritrovato il genio perduto. Il Capitano si è distinto in tutte le scienze: ha calcolato la radice quadrata della liquirizia, ha classificato la pianta della nutella, ha progettato un cavalcavia di 1.000 km per bypassare la casa di Giuseppe Conte a Volturara Appula, ha avviato il raddoppio della Salerno-Reggio costruibile in soli due secoli per avvicinare il ponte sullo Stretto al Papeete. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it