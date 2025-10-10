Generazione 1000 euro | così i giovani possono salvarsi dal caro vita

Roma, 10 ottobre 2025 – Rimane uno dei temi più dibattuti, quello dell’impossibilità a livello economico, per i giovani, di farsi una famiglia, una casa, raggiungere insomma una stabilità economica. Infatti, il 41% degli italiani guadagna meno di 15.000 euro lordi all’anno, e la disparità è forte, stando ai dati Istat, fra lo stipendio medio di 30.800 euro e quello dei giovani che restano sotto i 22.000. “Il fattore tempo è il vero capitale dei giovani”. Intanto, l’ inflazione erode silenziosamente i risparmi: dal 2019 al 2023 la spesa reale delle famiglie è calata di oltre il 9%, pari a circa 6 miliardi di euro persi in potere d’acquisto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

