Generazione 1000 euro | così i giovani possono salvarsi dal caro vita

Quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 10 ottobre 2025 – Rimane uno dei temi più dibattuti, quello dell’impossibilità a livello economico, per i giovani, di farsi una famiglia, una casa, raggiungere insomma una stabilità economica. Infatti, il 41% degli italiani guadagna meno di 15.000 euro lordi all’anno, e la disparità è forte, stando ai dati Istat, fra lo stipendio medio di 30.800 euro e quello dei giovani che restano sotto i 22.000. “Il fattore tempo è il vero capitale dei giovani”. Intanto, l’ inflazione erode silenziosamente i risparmi: dal 2019 al 2023 la spesa reale delle famiglie è calata di oltre il 9%, pari a circa 6 miliardi di euro persi in potere d’acquisto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

generazione 1000 euro cos236 i giovani possono salvarsi dal caro vita

© Quotidiano.net - Generazione 1000 euro: così i giovani possono salvarsi dal caro vita

In questa notizia si parla di: generazione - euro

Sara Ficocelli: «Noi, gli ex ragazzi della “generazione 1000 euro” e della gavetta infinita» - Anna, cresciuta nella campagna emiliana, parte per Roma e inizia la gavetta per inseguire il suo sogno: diventare giornalista. vanityfair.it scrive

Generazione A - La pellicola diretta da Venier riesce a mostrare un quadro generale piuttosto vasto sul precariato giovanile nel nuovo millennio. Secondo mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Generazione 1000 Euro Cos236