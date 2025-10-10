Gene Simmons incidente stradale per il frontman dei Kiss | sviene e va a sbattere contro un' auto in sosta

Il co-fondatore e bassista del celebre gruppo rock statunitense è svenuto mentre si trovava al volante di un Suv a sulle strade di Malibu. "Capita. Soprattutto a chi, come me, è un pessimo guidatore" ha dichiarato. Dopo un breve ricovero in ospedale, l'artista 76enne è già pronto a tornare sul palco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

