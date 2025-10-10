Gemma Galgani distrutta a Uomini e Donne | la reazione di Tina Cipollari che nessuno si aspettava VIDEO

News Tv. Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne in una puntata che resterà nella memoria degli spettatori. Dopo giorni di polemiche e tensioni con Mario, la storica dama del parterre ha scelto di mettersi a nudo e chiedere scusa per il suo comportamento. Tra emozioni, frecciatine e colpi di scena, la puntata ha mostrato un lato inedito della Galgani, culminato in un gesto che ha spiazzato tutti da parte di Tina Cipollari. Leggi anche: “Disumana ignoranza”. Mentana sbotta sui social dopo l’addio a Sottocorona: cos’è successo Le scuse di Gemma a Mario: “Non mi sento bene con me stessa”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Gemma Galgani distrutta a “Uomini e Donne”: la reazione di Tina Cipollari che nessuno si aspettava (VIDEO)

