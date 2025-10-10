Gemelle Cappa ancora sotto i riflettori di Garlasco | il giallo degli accertamenti bancari
Garlasco (Pavia), 10 ottobre 2025 - Mai indagate, ma sempre sotto riflettori. Di una ribalta mediatica, quasi una persecuzione, che non s'interrompe dal 2007 e prosegue ad ogni sviluppo, anche collaterale, delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Stella omicidio Poggi le gemelle Cappa Stefania e Paola - Foto IPP da social nella foto le sorelle gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, la giovane uccisa a casa sua il 13 Agosto 2007 a Garlasco. Per la morte di Chiara e' stato condannato Alberto Stasi all' epoca suo fidanzato. Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima, da subito ribattezzate "le gemelle K", sarebbero state nuovamente citate, molto marginalmente, anche nell'inchiesta della Procura di Brescia sulla presunta corruzione in atti giudiziari contestata all'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditt i, per la richiesta di archiviazione della prima indagine a carico di Andrea Sempio nel 2017. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
