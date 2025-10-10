"> Cosa fatta, capo ha. Ma nel calcio — e nel mercato — le storie interrotte possono sempre riprendere, con un pizzico di diplomazia. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli non ha mai smesso di pensare a Juanlu Sánchez, il giovane esterno del Siviglia, protagonista di uno dei tormentoni dell’estate scorsa. Per settimane il suo nome è rimbalzato tra indiscrezioni e trattative: «Arriva», «mancano solo i dettagli», «priorità concessa». Poi, all’improvviso, il silenzio. Tutto è cambiato il 14 agosto, quando l’infortunio di Lukaku ha stravolto la strategia di mercato del Napoli, dirottando le attenzioni su un nuovo attaccante e chiudendo — almeno momentaneamente — le porte del club andaluso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, Juanlu Sánchez resta nel mirino: Manna pronto a riprovarci a gennaio”