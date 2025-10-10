Gazzetta dello Sport | Napoli Juanlu Sánchez resta nel mirino | Manna pronto a riprovarci a gennaio
"> Cosa fatta, capo ha. Ma nel calcio — e nel mercato — le storie interrotte possono sempre riprendere, con un pizzico di diplomazia. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli non ha mai smesso di pensare a Juanlu Sánchez, il giovane esterno del Siviglia, protagonista di uno dei tormentoni dell’estate scorsa. Per settimane il suo nome è rimbalzato tra indiscrezioni e trattative: «Arriva», «mancano solo i dettagli», «priorità concessa». Poi, all’improvviso, il silenzio. Tutto è cambiato il 14 agosto, quando l’infortunio di Lukaku ha stravolto la strategia di mercato del Napoli, dirottando le attenzioni su un nuovo attaccante e chiudendo — almeno momentaneamente — le porte del club andaluso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: gazzetta - sport
Prima pagina Gazzetta dello Sport: Jashari strappa col Bruges. E’ più vicino al Milan
Gazzetta dello Sport: “Conte carica il Napoli”
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Estupinan e Vlahovic, sorprese Milan”
Siamo felici di informarvi che siamo sulla Gazzetta dello Sport con un articolone dedicato ad Ischia 2025 che fa davvero un po' sognare tutti i partecipanti del weekend appena passato. Ecco l'articolo: https://www.gazzetta.it/turismo-sportivo/eventi/08-10-2025/it - facebook.com Vai su Facebook
La moviola del giorno dopo #JuventusMilan: per Gazzetta e Corriere dello Sport il rigore in favore del #Milan c’è, per Tuttosport il contatto ‘alto’ è molto lieve e manca un contatto tra le gambe. Dunque, penalty discutibile. - X Vai su X
Manna pianifica un nuovo tentativo per Juanlu Sanchez a gennaio (Gazzetta) - Il Napoli aveva quasi chiuso la trattativa per Juanlu Sanchez prima dell'infortunio di Lukaku, ora ci riproverà a gennaio ... Da ilnapolista.it
Calciomercato Napoli, Gazzetta - Manna pianifica un nuovo tentativo per Juanlu a gennaio: la situazione - La telenovela Juanlu Sanchez ha caratterizzato molto la sessionestiva di mercato eegli azzurri. Lo riporta msn.com