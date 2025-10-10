Gaza tutti i nodi della Pax Trumpiana

A giudicare dalle testimonianze dirette raccolte dai pochi media che hanno accesso con i loro microfoni alla Striscia di Gaza, i palestinesi hanno reagito con sentimenti contrastanti al piano di «pace eterna per il Medio Oriente» concordato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu. Da una parte c’è la speranza che lo stato di assedio a cui la Striscia è costretta da due anni cessi il prima possibile, dall’altra lo sdegno per la prospettiva che si affaccia: essere sottomessi a un governo di tecnocrati per lo più stranieri. Talvolta i due sentimenti coesistono nella stessa persona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Gaza, tutti i nodi della Pax Trumpiana

