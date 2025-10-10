Gaza tregua al via | Israele apre allo scambio ostaggi-prigionieri
Dopo due anni di sangue e macerie, nella notte è scattata la tregua nella Striscia di Gaza: un accordo che intreccia la liberazione degli ostaggi israeliani con il rilascio di prigionieri palestinesi e l’arresto delle ostilità. Una pausa carica di aspettative e timori, costruita tra pressioni internazionali e calcoli politici interni a Gerusalemme. Una tregua . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
