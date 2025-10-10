Gaza tregua al via | Israele apre allo scambio ostaggi-prigionieri

Sbircialanotizia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due anni di sangue e macerie, nella notte è scattata la tregua nella Striscia di Gaza: un accordo che intreccia la liberazione degli ostaggi israeliani con il rilascio di prigionieri palestinesi e l’arresto delle ostilità. Una pausa carica di aspettative e timori, costruita tra pressioni internazionali e calcoli politici interni a Gerusalemme. Una tregua . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

gaza tregua al via israele apre allo scambio ostaggi prigionieri

© Sbircialanotizia.it - Gaza, tregua al via: Israele apre allo scambio ostaggi-prigionieri

In questa notizia si parla di: gaza - tregua

Il Papa al telefono con Netanyahu: “Basta stragi di innocenti”. E chiede la tregua immediata a Gaza

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore

gaza tregua via israeleVia al cessate il fuoco a Gaza: Trump pronto a inviare i soldati - Donald Trump presto ad Israele, intanto si è detto pronto a inviare i soldati per gestire la pace ... Si legge su mam-e.it

gaza tregua via israeleGaza, accordo sulla tregua: via alla “fase 1” tra scambi di ostaggi e prigionieri - Gli ostaggi torneranno a casa all'inizio della prossima settimana, poi l'esercito israeliano si ritirerà gradualmente. Segnala ilfaroonline.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Tregua Via Israele