Gaza stop alle armi e ritiro truppe israeliane Trump parlerà alla Knesset
Si sono fermate le armi nella Striscia di Gaza. Questa notte è iniziato il ritiro delle truppe israeliane mentre dalle 12 parte il conto alla rovescia delle 72 ore per la restituzione degli ostaggi da parte dei terroristi di Hamas. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO
Usa,stop ai visti per cittadini di Gaza
'Stop al genocidio', gli insegnanti livornesi fanno rete per Gaza: "La scuola educa anche quando decide di fermarsi, continueremo a mobilitarci"
Gaza e Flotilla, manifestanti in piazza: "Stop complicità del governo con Israele"
#FreePalestine Anche oggi la Cgil di Reggio Emilia in piazza per dire #stop genocidio a Gaza.
L’EDICOLA, Repubblica: “Pace a Gaza, ora stop alle armi”. La Stampa: “Gaza, il mondo crede alla pace”. Libero: “Sinistra sotto un Trump” - Gaza, l’ora del cessate il fuoco” ( Il Corriere della Sera ). Si legge su blitzquotidiano.it
Accordo Gaza, cosa prevede la "fase 1": cessate il fuoco, ostaggi, ritiro delle truppe - Così Donald Trump ha salutato l'intesa raggiunta da Israele e Hamas sulla fine della guerra a Gaza. Da ilmattino.it