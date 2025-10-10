TEL AVIV (ISRAELE) – Nella notte appena trascorsa, prime ore di oggi 10 ottobre 2025, il governo israeliano (a maggioranza, con cinque ministri contrari dei partiti di destra di Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich) ha ratificato l’accordo di pace. Ed è entrato subito in vigore il cessate il fuoco nella Striscia, così come prevede . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Gaza: scatta il cessate il fuoco. Governo israeliano ha ratificato l’accordo nella notte. Tregua monitorata da una task force