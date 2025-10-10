Gaza scatta il cessate il fuoco Gli Usa invieranno 200 soldati in missione di pace Italia pronta a fare altrettanto
Il trattato di pace proposto da Trump, accettato in prima battuta da Israele e Hamas, h a riacceso una speranza nella regione mediorientale. Alle prime ore del mattino, il gabinetto del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha votato a favore di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, che prevede anche la liberazione degli ostaggi israeliani in cambio dei prigionieri palestinesi. La conferma è arrivata nonostante la contestazione degli utranazionalisti che appoggiano il primo ministro. Rivolgendosi al governo, Netanyahu ha garantito che Israele “sta per ottenere il ritorno dei suoi ostaggi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
