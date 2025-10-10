Gaza scatta cessate il fuoco Trump insiste | Ostaggi liberi martedì 200 soldati Usa per task force via a piano militarizzazione della Striscia

10 ott 2025

Israele approva il piano di pace con Hamas: tregua a Gaza, scambio di prigionieri e ritiro delle truppe. Gli Usa manderanno 200 soldati per "monitorare la tregua", iniziando di fatto la militarizzazione della Striscia, come anticipato da Il Giornale d'Italia, mentre i raid Idf non si fermano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

