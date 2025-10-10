Gaza scatta cessate il fuoco Trump insiste | Ostaggi liberi martedì 200 soldati Usa per task force via a piano militarizzazione della Striscia
Israele approva il piano di pace con Hamas: tregua a Gaza, scambio di prigionieri e ritiro delle truppe. Gli Usa manderanno 200 soldati per "monitorare la tregua", iniziando di fatto la militarizzazione della Striscia, come anticipato da Il Giornale d'Italia, mentre i raid Idf non si fermano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Striscia di Gaza, il mondo è colmo di fascismo ma non scatta l'allarme
Netanyahu ha deciso: “Scatta l’occupazione totale di Gaza”. Ma i generali sono contrari
Il Papa osa parlare di Gaza e Ucraina insieme: scatta l’ira del Rabbino, la pace è ormai un reato d’opinione
Scatta il cessate il fuoco su Gaza. Entro martedì il rilascio degli ostaggi
A bordo della nuova Flotilla intercettata da Israele ci sono anche 9 italiani. Allertato il team legale. L'operazione sarebbe scattata "a 120 miglia nautiche da Gaza".
Pace a Gaza, il governo di Israele approva il piano: scatta il cessate il fuoco. Trump: «Duecento soldati per monitorare la tregua» - Si festeggia a Gaza, o meglio tra le macerie della Striscia, per tutta la notte.
Gaza, Israele ratifica accordo: scatta cessate il fuoco. Trump: ho fermato la guerra.