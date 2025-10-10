Gaza sarà vera tregua? Hamas teme una nuova invasione di Israele mentre Netanyahu deve fare i conti con l' ultradestra in crescita

«Non è ancora vera pace ma un accordo costruito sulla sfiducia reciproca, una tregua scritta sull?acqua, fragile come il cristallo». Così definisce la firma. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gaza, sarà vera tregua? Hamas teme una nuova invasione di Israele, mentre Netanyahu deve fare i conti con l'ultradestra (in crescita)

