Gaza raid israeliano su Khan Yunis dopo il cessate il fuoco

Lidentita.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante il cessate il fuoco dichiarato ed entrato ufficialmente in vigore dopo la mezzanotte a Gaza, aerei da guerra israeliani hanno colpito all’alba la città di Khan Yunis con un raid, nel sud della Striscia. A riferirlo è l’agenzia palestinese Wafa, secondo cui le forze israeliane hanno preso di mira la zona di Al-Katiba, nel . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

gaza raid israeliano su khan yunis dopo il cessate il fuoco

© Lidentita.it - Gaza, raid israeliano su Khan Yunis dopo il cessate il fuoco

In questa notizia si parla di: gaza - raid

Gaza, il Papa spinge per gli aiuti. Il cardinale Sako: “Alziamo la voce sempre, non solo dopo il raid su una chiesa”

Al Jazeera, 'uccisi in un raid d'Israele 4 reporter a Gaza'

Gaza,raid più intensi dopo sostegno Usa

gaza raid israeliano khanGaza, Israele ratifica accordo: entra in vigore il cessate il fuoco. Media: “Colpi su Khan Yunis”, news in diretta - Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza dopo i negoziati di pace in Egitto tra Israele- Secondo fanpage.it

gaza raid israeliano khanGaza, soldato israeliano ucciso da un cecchino di Hamas dopo la firma dell'accordo. E l'Idf continua gli attacchi - Un soldato riservista dell'Idf è stato ucciso giovedì pomeriggio in un attacco di cecchini di Hamas a Gaza City. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Raid Israeliano Khan