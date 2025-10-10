Gaza prossima settimana vertice in Egitto con Trump e i leader mondiali

Il presidente Usa è atteso lunedì in Israele per parlare alla Knesset e incontrare le famiglie degli ostaggi, poi volerà al Cairo per la cerimonia della firma dell'accordo di pace. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, prossima settimana vertice in Egitto con Trump e i leader mondiali

In questa notizia si parla di: gaza - prossima

Gaza, Hamas: «I colloqui con Tel Aviv riprenderanno la prossima settimana». Netanyahu: «Stiamo valutando alternative per il ritorno degli ostaggi»

Germania, Spagna e Francia hanno iniziato a lanciare aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza, l’Italia settimana prossima

Gaza, via libera a prossima fase del piano israeliano: ok del capo Idf

In Egitto proseguono i negoziati per Gaza, dove continuano i bombardamenti. Economia: cosa accadrà con la prossima legge di bilancio? A #ReStart con #AldoCazzullo @Capezzone #ValentinaPetrini @armandosiri @MicheleGubitosa @fdragoni @Gianluca - X Vai su X

Meloni pro-Netanyahu disonora Italia, questo governo va cacciato. La prossima volta si scioperi tutti nella stessa data Mentre ieri centinaia di migliaia di persone manifestavano in tutta Italia per Gaza il governo Meloni all'Onu è rimasto tra i pochissimi che non - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, prossima settimana vertice in Egitto con Trump e i leader mondiali - Mentre proseguono i negoziati di pace, il conflitto in Medioriente giunge al giorno 735 dal maxi attacco del 7 ottobre 2023. Segnala msn.com

Gaza, Israele-Hamas c’è l’accordo: il governo Netanyahu dà l’ok dopo un vertice fiume. Trump: ostaggi liberi tra lunedì e martedì - Il governo israeliano ha approvato il piano per il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e morti, dopo una lunga riunione iniziata con ore di ritardo e terminata a notte fonda. ilfattoquotidiano.it scrive