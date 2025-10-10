Gaza prossima settimana vertice in Egitto con Trump e i leader mondiali

Tgcom24.mediaset.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Usa è atteso lunedì in Israele per parlare alla Knesset e incontrare le famiglie degli ostaggi, poi volerà al Cairo per la cerimonia della firma dell'accordo di pace. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza prossima settimana vertice in egitto con trump e i leader mondiali

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, prossima settimana vertice in Egitto con Trump e i leader mondiali

In questa notizia si parla di: gaza - prossima

Gaza, Hamas: «I colloqui con Tel Aviv riprenderanno la prossima settimana». Netanyahu: «Stiamo valutando alternative per il ritorno degli ostaggi»

Germania, Spagna e Francia hanno iniziato a lanciare aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza, l’Italia settimana prossima

Gaza, via libera a prossima fase del piano israeliano: ok del capo Idf

gaza prossima settimana verticeGaza, prossima settimana vertice in Egitto con Trump e i leader mondiali - Mentre proseguono i negoziati di pace, il conflitto in Medioriente giunge al giorno 735 dal maxi attacco del 7 ottobre 2023. Segnala msn.com

gaza prossima settimana verticeGaza, Israele-Hamas c’è l’accordo: il governo Netanyahu dà l’ok dopo un vertice fiume. Trump: ostaggi liberi tra lunedì e martedì - Il governo israeliano ha approvato il piano per il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e morti, dopo una lunga riunione iniziata con ore di ritardo e terminata a notte fonda. ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Prossima Settimana Vertice