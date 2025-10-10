Gaza Parolin | Accuse a Israele? Mia intervista era invito alla pace Soddisfatti per accordo ma il diavolo sta nei dettagli

"L'intervista voleva essere un invito alla pace". Così il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, rispondendo alle accuse dell'ambasciata di Israele dopo l'intervista su Gaza e sul secondo anniversario dell'attacco di Hamas a Israele. "L'intervista – ha osservato Parolin – che voleva manifestare la presenza e la partecipazione della Santa Sede per quanto .

Israele contro Parolin: “Su Gaza ha sbagliato”. Ma il Papa lo difende

Gaza, l’intervista di Parolin innesca lo scontro Israele-Vaticano. Trump: “Reale chance di pace”

Gaza, il cardinale Parolin al Tg2 Post: positiva la telefonata di Netanyahu al Papa, ora i fatti

Gaza, Parolin: "Accuse a Israele? Mia intervista era invito alla pace. Soddisfatti per accordo ma il diavolo sta nei dettagli" - Pietro Parolin, rispondendo alle accuse dell’ambasciata di Israele dopo l’intervista su Gaza e sul secondo ... Secondo msn.com

Israele contro intervista di Parolin su Gaza. Il Papa: "Cardinale ha espresso molto bene nostra opinione" - L'ambasciata israeliana presso la Santa Sede: "Sebbene sicuramente ben intenzionata, si concentra sulla critica a Israele trascurando il continuo rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi" La recente ... Da adnkronos.com